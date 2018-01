Tuerie en Casamance: l’armée sénégalaise ratisse la forêt de Bourofaye

Il est parti samedi matin dans la forêt. Nous l’avions appris par un ami de son jeune frère qui était de service au check-point. Celui-ci nous a informé que Daouda est entrée dans la forêt et aujourd’hui un drame s’est produit dans cette forêt. Et depuis, nous n’avons aucune nouvelle de lui. Nous avons été dans les hôpitaux voir les corps dans les morgues . Il ne s’y trouve pas. Il n’est pas non plus parmi les blessés.