Le triangle de Halayeb, pomme de discorde entre le Soudan et l'Egypte

Le triangle d’Hala’ib ou Halayeb

Cette zone du triangle de Hala'ib ou de Halayeb est gérée administrativement par l'Egypte et ses habitants votent lors des élections en Egypte. Bordé par la Mer Rouge, il était contrôlé conjointement par le Soudan et l’Égypte jusqu’en 1992, année où Khartoum a accordé des droits à une compagnie pétrolière étrangère. L’armée égyptienne a alors envahi le territoire, forçant les Soudanais à partir, et gère depuis administrativement ce territoire.