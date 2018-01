Au moment de la sortie de crise, tout l'encadrement de l'armée du président Gbagbo était en fait constituée des cadres qui avaient été formés un peu partout, en Europe, aux Etats-Unis. Quand on a reformé l'armée, on s'est méfié de ces cadres qui avaient servi l'autre président et on les a écartés. On les a laissé dans l'armée, mais sans responsabilités réelles. Certains ont même passé un très long moment chez eux à être payés sans même pouvoir intégrer une unité. Et on a mis à la tête des armées des cadres qui n'étaient pas formés, ce qu'on a appelé des ComZones. On fait pas, du jour au lendemain, avec des caporaux chefs des commandants de bataillon. Aujourd'hui, ils sont colonels, et je remarque que, quand il y a un problème de mutinerie, on s'appuie sur eux et ils sont promus.