Burkina: 2 ans après son rapt, toujours pas de nouvelles du docteur Elliott

Au Burkina Faso, ce lundi 15 janvier, cela fera 2 ans que le docteur Arthur Elliott Kenneth a été enlevé à Djibo. Un enlèvement revendiqué par « l’Emirat du Sahara », une branche d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Son épouse a été libérée en février 2016, mais le médecin reste toujours entre les mains de ses ravisseurs. A Djibo, dans la province du Soum où le couple vivait et travaillait, les associations prévoient des manifestations pour interpeller le gouvernement à se pencher plus sur le cas du docteur Elliott.

A Djibo, un collectif d'une vingtaine d'associations se mobilise pour rappeler au gouvernement que le docteur Ken Elliott est toujours détenu par ses ravisseurs. Plusieurs raisons motivent les populations de la province du Soum à s'organiser pour demander plus d'engagements pour sa libération.

Spécialiste en chirurgie, le docteur Ken Elliott prenait en charge gratuitement ses patients et traitait plusieurs pathologies qui nécessitaient d’importants moyens financiers. Dans sa clinique, il employait une dizaine de personnes, toutes originaires de la province du Soum.

Exiger plus d'engagements des autorités

Depuis son enlèvement, la clinique est restée fermée. Aucune activité n'y est menée. Les patients, pour la plupart des enfants et des personnes âgées, sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre à Ouagadougou pour une prise en charge. « C'est avec beaucoup d'amertume que nous assistons à leur souffrance », lance l'un des organisateurs de la manifestation.

« Ce qui est déplorable, c'est que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements », selon un responsable de la société civile sur place. Le gouvernement avait promis, poursuit notre interlocuteur, de faire fonctionner la clinique, mais jusque-là, rien n'est encore fait.

Au cours d'une conférence de presse cette semaine, le ministre de la Sécurité avait déclaré que le gouvernement multipliait les contacts et les recherches afin de retrouver l'octogénaire. Les populations de la province du Soum marcheront ce 15 janvier pour exiger plus d'engagements des autorités dans la recherche et la libération du docteur Elliott. Il est aussi prévu des séances de prière dans les lieux de culte. La marche conduira les manifestants depuis la clinique du docteur jusqu'au haut commissariat de la province du Soum où un message sera transmis aux autorités.