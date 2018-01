Madagascar: un assistant parlementaire au cœur d'un trafic de tortues étoilées

A Madagascar, 126 tortues radiata (ou tortues étoilées) ont été saisies à l'aéroport international d'Ivato, dans la capitale, jeudi 11 janvier. Une annonce de la police de l'air et des frontières malgaches ce week-end. Espèce protégée et endémique de Madagascar, les tortues étoilées sont régulièrement l'objet de trafic. En début de semaine dernière, ce sont déjà 460 tortues qui ont été saisies à bord d'un bateau au large de la ville de Morondava, dans l'ouest du pays. Cette fois-ci, c'est un assistant parlementaire d'un député de la ville de Toliara (Tuléar en français) qui a été arrêté par les forces de l'ordre malgache en possession de tortues dans ses valises.

Passeport de service et ordre de mission du président de l'Assemblée nationale à la main, l'homme pensait pouvoir échapper au contrôle de la police de l'air et des frontières. Mais en ouvrant les deux valises avec lesquelles cet assistant parlementaire voyageait, les forces de l'ordre ont découvert 126 tortues étoilées juvéniles emballées dans du film alimentaire et recouvertes de couches pour bébé. Déshydratées lors de leur saisie, les tortues ont été remises au service des Eaux et forêts, auprès du ministère de l'Environnement.

Le présumé trafiquant allait prendre un vol pour le Kenya puis pour le Vietnam. Les tortues victimes de ces trafics sont en général destinées aux pays asiatiques où elles sont très prisées et deviennent des animaux de compagnie. Elles se vendent selon les espèces jusqu'à 10 000 dollars.

Pour l'heure, le commanditaire et les éventuels complices de cet assistant parlementaire n'ont pas été identifiés. Mais la police malgache précise que l'ordre de mission présenté comme un document signé par le président de l'Assemblée nationale est en fait un faux. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour exportation illicite et faux et usage de faux.