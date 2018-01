Afrique du Sud: le parquet lance des enquêtes contre les Gupta

C'est la première fois que la famille indienne des Gupta est inquiétée par la justice. Au centre d'un scandale politico-financier touchant la tête de l'Etat sud-africain depuis plus de deux ans, les Gupta sont maintenant poursuivis par le parquet sud-africain. Le début des investigations coïncide avec la nomination, la semaine dernière, de la commission d'enquête sur la corruption généralisée à la tête de l'État.

L'Unité de confiscation des actifs du parquet sud-africain espère récupérer plus de trois milliards de dollars d'actifs appartenant à la fratrie indienne des Gupta. Ce sont en tout 17 dossiers qui devraient être ouverts dans les jours à venir contre les trois frères indiens.

Pour l'heure, selon la presse sud-africaine, l'enquête se dirige vers la compagnie d'électricité nationale Eskom, qui aurait abusivement rémunéré des entreprises de conseils appartenant aux Gupta. Près de 130 millions de dollars devraient être gelés.

Les soupçons de collusion sont nombreux entre la fratrie de milliardaires et Jacob Zuma. Le président sud-africain est sous pression permanente depuis que Cyril Ramaphosa a pris les rênes de l'ANC et a promis de faire cesser la corruption. Beaucoup exigent son départ, et cette enquête pourrait bien lui apporter le coup de grâce.

En attendant, le bruit court qu'un mandat d'arrêt devrait être lancé contre l'un des frères Gupta. Pour éviter une fuite vers l'étranger, le leader de l'Alliance démocratique Mmusi Maimane a demandé à Cyril Ramaphosa de mettre les douanes en alerte et de fermer les frontières.