Côte d’Ivoire: ouverture du procès en assises de Lida Kouassi

En Côte d’Ivoire les procès en Assises se poursuivent. Le procès de Lida Kouassi, ex-ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de « complot contre l'autorité de l'Etat », s'est ouvert ce lundi 15 janvier devant la cour d'assises d'Abidjan. Une audience courte qui n’a pas duré plus d’une demi-journée, les accusés n’ayant pas tous un avocat pour les défendre.

Ce procès c’est un peu : « On ne prend pas les mêmes, mais on recommence ». Après le procès contre le commandant Jean Noël Abehi et 11 de ses comparses la semaine dernière, c’est là encore pour complot contre l’autorité de l’Etat que l’ex-ministre de la Défense Moise Lida Kouassi et trois coaccusés ont comparu lundi devant la cour d’assises d’Abidjan.

Exilé au Togo après la crise post-électorale, l’ancien ministre est soupçonné de s’être livré à des activités subversives en fomentant avec des militaires au sein d’une plateforme un coup d’Etat qui aurait pris forme en mars 2012.

Là encore le nom du commandant Abehi apparaît dans l’instruction, même si selon celle-ci Abehi s’est rapidement désolidarisé de la plateforme complotiste, indique l’arrêt de la cour. En revanche au domicile togolais de Lida Kouassi au moment de son arrestation on a trouvé des documents et manuscrits évoquant un « tableau de bord de la transition » ou un « plan de communication » à l’égard de la population accréditant la thèse d’un complot.

C’est ainsi que le ministre et trois militaires devraient être entendus sur le fond ce mardi devant la cour d’assises, sous réserve que chacun d’entre eux ait trouvé un avocat pour les défendre, ce qui n’était pas le cas lundi.