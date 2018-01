Offensive à Beni en RDC: pas de soutien de l'armée ougandaise

En RDC, les FARDC ont repoussé une attaque de présumés ADF hier. Plus largement, l’armée congolaise a lancé une nouvelle offensive contre les ADF et groupes armés divers dans l’est de la RDC. Une offensive qu'elle souhaite mener seule affirme le porte-parole de l'armée ougandaise. Pourtant les deux pays avaient envisagé des opérations conjointes. Mais l'Ouganda a bombardé seul en décembre dernier avec le consentement de Kinshasa assure-t-on du côté de Kampala. Ce que les autorités congolaises ne cessent de démentir. Kampala qui pourtant multiplie les réunions à ce sujet comme dimanche avec les chefs d'état-major et du renseignement militaire des Etats de l'Afrique de l'Est.

Il n’est pas question de pénétrer en RDC, affirme le porte-parole de l’armée ougandaise. Le Congo a assuré à l’Ouganda disposer de toutes les capacités pour mener cette opération, souligne Richard Karemire.

Malgré tout, il affirme que les UPDF restent disposés à agir : « S’il y a besoin, nous pouvons apporter notre aide. Ce soutien ne signifie pas entrer sur le territoire congolais. Nous disposons toujours d’actifs aériens et de l’artillerie. Ils peuvent être utilisés en soutien des FARDC s’ils le demandent ».

Parmi les absents de la réunion de dimanche à Entebbe, la Monusco, pourtant acteur majeur dans la région. Richard Karemire explique que « ce ne sont pas des membres de la communauté de l’Afrique de l’Est. Mais ils sont sans aucun doute des acteurs-clés dans l’ensemble du processus d’élimination des ADF dans l’est du Congo. Nous espérons avoir une réunion très constructive avec le commandant de la Monusco ».

Une réunion qui doit se tenir ce mardi. L’Ouganda a déjà réaffirmé la nécessité de régler le problème ADF régionalement et notamment via le mécanisme conjoint lancé à Kasese il y a un an sous l’égide de la CIRGL.