Sénégal: Khalifa Sall saisit la Cour de justice de la Cédéao

Le maire de Dakar, en prison depuis mars 2017, soupçonné de détournements de deniers publics, estime que ses droits n'ont pas été respectés, que l'enquête n'a pas été menée dans les règles de droits. Les avocats de l'Etat et ceux de Khalifa Sall sont donc convoqués le 30 janvier prochain à Abuja.

En plaidant la cause de leur client fin décembre, les avocats de Khalifa Sall ont obtenu une procédure d'urgence. La Cour de justice de la Cédéao a été créée pour vérifier que les procédures judiciaires sont respectées.

« Ce que nous allons demander à la Cour, c'est que l'Etat du Sénégal respecte ses engagements internationaux et respecte l'immunité de Khalifa Sall, mais surtout et fondamentalement, son droit à un procès équitable et qui soit placé dans des conditions d'égalité », résume Maître Seydou Gueye, l'un des 22 avocats de Khalifa Sall.

Pour les avocats de l'Etat qui sont donc convoqués à Abuja pour le 30 janvier, cette procédure engagée vise à paralyser la justice. Maitre Baboucar Cissé estime que Khalifa Sall refuse d'être jugé : « Quand ils disent que les droits de Khalifa Sall ont été bafoués dans cette procédure, c'est faux et archi-faux. M. Khalifa Sall refuse qu'on le juge parce que les pièces du dossier parlent d'elles-mêmes. Même si ces procédures sont engagées au niveau de la Cédéao, elles n'ont aucune incidence sur le déroulement du procès. »

L'audience devant la Cour de la Cédéao est fixée au 30 janvier à Abuja. Le procès de Khalifa Sall doit débuter le 23, mardi prochain. Les avocats du maire de Dakar pourraient donc demander un nouveau report.