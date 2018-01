Un nouveau cas de peste détecté à Madagascar

Un nouveau cas de peste bubonique a été détecté à Ankazobe. Il s'agit d'un cuisinier d'une institution religieuse. Des mesures immédiates ont été prises pour éviter toute propagation.

La saison pesteuse n'est pas finie à Madagascar. Le pestiféré d'Ankazobe a été pris en charge tout de suite. Le ministère de la Santé confirme que la désinfection et la désinsectisation du domaine où le cuisinier travaillait ont été effectuées, des mesures prises en urgence afin d'éviter toute propagation de la maladie. Selon la procédure habituelle, toutes les personnes avec qui il a été en contact devraient être mises sous antibiotiques.

Le district d'Ankazobe est situé dans la région d'Analamanga, à une centaine de kilomètres de la capitale. Il fait partie des foyers pesteux, c'est à dire des foyers naturels de la peste encore actifs jusqu'au mois de mars.

En 2017 l'épidémie a été quasi-générale à Madagascar. Elle a touché les grandes villes, notamment la capitale, Antananarivo, alors qu'elle touchait uniquement les zones rurales les autres années. Prises de court, les autorités n'ont pas réagi assez rapidement, ce qui a contribué à la propagation de la peste dans les zones urbaines. Plus de 2 417 cas de peste ont été détectés, bubonaire comme pulmonique. L'épidémie a causé plus de 200 morts entre le mois d'août et le mois de novembre 2017.