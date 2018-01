Cameroun: l’ancien ministre Marafa Hamidou Yaya s’exprime de sa prison

Au Cameroun, la prise de parole de Marafa Hamidou Yaya, ancien très proche collaborateur du président Paul Biya, étonne autant qu'elle détonne. Alors qu'il entame sa sixième année d'emprisonnement dans une prison de Yaoundé, l'ancien ministre d'Etat a réussi, du fond de sa cellule, à enregistrer et à diffuser un discours à l'adresse de ses compatriotes dans lequel il fait une critique acerbe de l'action du gouvernement en même temps qu'il se positionne comme une alternative pour l'avenir. En ligne de mire, l'élection présidentielle prévue en cette année.

Le texte en lui-même avait déjà fait l’objet de diffusion par voix de presse, il y a quelques jours. Mais cette fois, Marafa Hamidou Yaya a ajouté à sa communication un élément nouveau, sa voix : « Chers compatriotes, l’année 2018 débute où vous aurez à faire un choix capital pour l’avenir de notre pays. En effet, lors des élections présidentielles où seul le pilote qui peut soit laisser aller le navire à sa dérive actuelle, soit au contraire l’en sortir pour le diriger sur le bon cap ».

Une action inédite pour cet ancien proche collaborateur du président Biya, jamais à court d’idée et d’initiative pour véhiculer ses idées, depuis le fond de sa cellule où il purge une peine de 25 ans de prison ferme. Il y a d’abord eu ces cinq dernières années une bonne dizaine de lettres adressées indistinctement au peuple camerounais et à son ancien mentor, des interviews dans divers médias et même tout un livre publié en 2014.

Cette fois donc, c’est un discours en bonne et due forme, et qui se partage de manière virale dans divers réseaux sociaux via téléphones portables : « Le gouvernement actuel semble frappé d’immobilisme. Comme moi, vous constatez chaque jour que les paroles du chef de l’Etat se transforment rarement en actes. Comme moi, vous voudriez lui demander. Où sont les tracteurs et les voitures dont vous annoncez l’assemblage au Cameroun dans votre message à la nation le 31 décembre 2012 ? Pourquoi les travaux de l’autoroute Douala-Yaoundé, que nous attendons depuis vingt ans, sont-ils interrompus ? »

Comment et avec quels moyens techniques a été réalisé cet enregistrement ? Ces questions taraudent les services spécialisés. Mais une chose est sûre, malgré son emprisonnement, Marafa Hamidou Yaya entend plus que jamais compter dans cette année fort chargée politiquement pour le Cameroun.