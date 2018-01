Mali: une ONG lance un programme de sensibilisation pour les candidats au départ

Le Mali est un pays de transit, mais également un pays de départ. Récemment, 48 Maliens candidats au départ sont morts en Méditerranée. Une ONG malienne locale lance un programme de sensibilisation afin de convaincre les candidats au départ d'y renoncer.

Au-delà de la protection des Maliens, des Africains candidats à l’immigration irrégulière en Europe, l’ONG Action des initiatives de développement au Mali (Aide) a commencé une campagne de sensibilisation avec un slogan « Attention, ne partez pas, il y a danger ».

« Ne pas informer aussi est un crime. Moi, je leur dis, les dangers sont là. Aujourd’hui, c’est encore pire. Aujourd’hui, pour les migrants, non seulement il y a les risques naturels comme les risques de soif, de morts, mais surtout il y a le pillage. On les pille, on les rançonne », explique Mamadou Diakité, président de l’ONG Aide.

Ce vieux routier des questions d’immigration affirme avoir obtenu des résultats : « Je suis arrivé à dissuader des gens, je suis arrivé à dissuader des femmes qui voulaient partir. Doucement, je leur ai dit : mais vous n’avez aucune idée de ce qui va vous arriver, même au Mali ».

Mais la dissuasion seule ne suffira pas, il faut, explique Mamadou Diakité, proposer une alternative aux candidats à l’aventure qui se comptent par milliers, en situation d’échec sur les routes de l’immigration clandestine : « Surtout, il est clair que les pays européens ne peuvent pas recevoir tout le monde ».