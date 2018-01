Procès du coup d'Etat manqué de 2015 au Niger: première audience mouvementée

Le procès des militaires présumés putschistes se poursuit à Niamey. Ce mardi 23 janvier, des exceptions soulevées par la défense n'ont pas eu de suite, ce qui a provoqué le retrait des avocats de la salle d’audience. Un procès sous très haute surveillance.

Ils étaient nombreux les parents et amis venus soutenir les douze accusés de la tentative de coup d’Etat de juillet en décembre 2015 à Niamey. Ramatu Salou Souleymane, fille du général Salou Souleymane, ancien chef d'état-major et ex-membre de la junte : « Je venais à l'audience pour soutenir mon père. Je fais confiance à la justice nigérienne. J’espère qu’elle sera impartiale et que la vérité finira par triompher. J’ai foi en Dieu et je sais que Dieu fait toujours ce qui est bien et que la vérité triomphera ».

Autre soutien, Mahamadou Sani Hambaly, le frère d'un des autres principaux accusés, le lieutenant Ousmane Awal Hambaly. Il se dit confiant. « On reste sereins pour le moment. On attend la décision des juges à la fin du procès. On fait entièrement confiance à notre justice. On va les laisser faire leur travail. A la fin, on verra », dit-il.

La défense déçue de cette première audience

Mais les grands déçus du procès d’hier sont les avocats qui ont boudé la salle d’audience. « Nous avons été déçus de voir que les témoins dont la citation avait été demandée n’avaient pas été cités. On était perplexes après cette audience. Donc nous avons été déçus de voir qu’il était vraisemblablement très difficile pour la défense de pouvoir faire apparaître la vérité », estime Bernard Vatier, ancien bâtonnier de Paris

Dans un communiqué publié hier, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Mounkaila Yayé parle de violation de la loi.