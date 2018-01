Sénégal: quatre Espagnols agressés en Casamance

Quatre touristes de nationalité espagnole, dont trois jeunes femmes, ont été attaqués par des hommes en armes jeudi après-midi, et dépouillés de leur argent. Il se pourrait que les jeunes femmes aient été violées avant d'être relâchées. C'est ce qu'elles ont déclaré aux enquêteurs, selon une source de la gendarmerie nationale. Une enquête est ouverte.

D'après une source proche de l'enquête, ils étaient quatre touristes espagnols, trois femmes et un homme, accompagnés d'un chauffeur sénégalais. Ils ont été enlevés sur la route nationale 5, entre le village de Karong et celui de Kataba 2, dans le département de Bignona.

Toujours selon cette source, les jeunes femmes ont déclaré avoir été emmenées dans la forêt, avoir été violées avant d'être relâchées. « Nous devons attendre les résultats des examens médicaux », explique une autre source sécuritaire.

Les quatre étrangers ont également été dépouillés de leur argent et de leur téléphone portable. Une force conjointe composée d’éléments de l’armée sénégalaise et de la gendarmerie menait hier des patrouilles dans la zone pour trouver les auteurs. On ne sait pas encore qui ils sont, s'il s'agit de simples coupeurs de routes ou si ces événements sont en lien avec l'opération qui en cours en ce moment après la tuerie de Boffa qui a fait 14 morts le 6 janvier dernier.

« Au stade actuel, rien ne permet d'affirmer que des rebelles du MFDC – le mouvement indépendantiste de Casamance – sont impliqués », explique-t-on à la gendarmerie. « D'après nos premières investigations, les auteurs de l'attaque disposaient de fusils de chasse, et non pas d'armes de guerre. Ce n'est pas le même secteur. »