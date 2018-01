Turbulences sociales au sein d'Air Algérie

Une partie du personnel d'Air Algérie s'est mobilisé jeudi 25 janvier en réaction à la décision de la compagnie aérienne de sanctionner certains membres du personnel qui avaient organisé une grève lundi. Cette première grève, dont l'objet portait sur une révision des salaires, avait paralysé l'aéroport et la justice avait rendu son verdict en déclarant cette grève illégale. Plusieurs membres du personnel avaient fait l'objet de sanctions disciplinaires. Ce n'est pas la première fois que le personnel d'Air Algérie entre en grève pour dénoncer les conditions de travail.

Tout a commencé lundi dernier lorsque le personnel navigant commercial d'Air Algérie réclamant une révision des salaires, a lancé une grève à l'aéroport d'Alger. Déclarée illégale, cette grève a été suspendue dans la soirée et certains membres du personnel ont fait l'objet de sanctions disciplinaires.

C'est suite à cette décision que quatre autres syndicats ont déclenché ce jeudi un nouveau mouvement de grève. Et parmi eux, le Syndicat national des techniciens de la Maintenance Avions qui déclare dans un communiqué, mettre en garde la direction générale si « les sanctions infligées à l'encontre de nos collègues [...] ne sont pas levées d'une manière inconditionnelle et dans les plus brefs délais ».

La grève s'est achevée dans la nuit et la direction de la compagnie aérienne a affirmé que le trafic reprenait normalement.

Ce n'est pas la première fois que des grèves du personnel éclatent depuis que Bakhouche Alleche est à la tête d'Air Algérie. Arrivé en février dernier, le nouveau dirigeant doit faire face à une situation économique particulièrement difficile pour la compagnie.