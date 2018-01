Le Nepad change de nom pour devenir l’Agence de développement de l’UA

Le Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) change de nom. Il s'appellera désormais Agence de développement de l’Union africaine.

Derrière ce changement de nom, il y a la volonté de rendre plus opérationnel cet organe de planification et de coordination des projets de développement en Afrique. C’est ce qu’explique le président sénégalais, Macky Sall qui préside actuellement le Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du Nepad.

« C’est parce que nous sommes devenus une terre d’opportunités et de promesses considérables qu’il nous faut également changer de stratégie pour être dans le temps de l’action. L’Afrique est sur la bonne voie. Les projets s’accélèrent dans le secteur des transports, des TIC, de l’énergie où nous devons renforcer nos efforts pour résoudre le paradoxe d’un continent doté d’immenses ressources naturelles mais où l’électricité est la plus chère dans le monde. La question de l’énergie doit rester au cœur des priorités du Nepad si nous voulons réussir le pari de l’industrialisation du continent », a-t-il déclaré.

Ceci étant, le Nepad a un bilan. A la tribune de l’Union africaine, le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a mis l’accent sur la transsaharienne.

« S’agissant de l’autoroute transsaharienne, j’ai le plaisir de vous rapporter que son axe central est en voie d’achèvement puisque le tronçon entre Assamaka et Arlit, au Niger, est en cours de travaux, après que son financement ait été mobilisé grâce à un effort commun de l’Algérie et du Niger, auprès de bailleurs de fonds extra-africains. Le reste de cette route entre Alger et Lagos est déjà entièrement bitumé. L’Algérie va également accompagner le Mali dans ses démarches auprès des bailleurs de fonds pour le financement de la branche malienne de l’autoroute transsaharienne. Le tronçon tchadien de cette infrastructure entre Ndjamena et la frontière nigérienne est en cours de travaux graduels sur des financements mobilisés hors du continent. Enfin, la branche tunisienne vers l’autoroute transsaharienne est déjà finalisée », a-t-il précisé.