Algérie: expulsion de migrants vers le Niger

Des centaines de migrants subsahariens ont été expulsés ce dimanche à la frontière avec le Niger. Ils avaient été arrêtés à Alger et dans la ville de Blida mercredi et jeudi dernier.

Du camp de Tamanrasset, où elles sont restées environ 24h, des centaines de personnes ont été acheminées dans des camions de l'armée algérienne vers la frontière avec le Niger. Ce dimanche, les camions se sont arrêtés à la frontière côté algérien, et les migrants ont dû marcher jusqu'à Assamaka du côté nigérien. Ils devraient désormais être acheminés vers Arlit puis Agadez, où, selon les associations de la région, ils seront libres de leurs mouvements.

Originaire de différents pays d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale, ces migrants avaient été arrêtés dans la capitale ainsi qu'à Blida en milieu de semaine dernière. Si les autorités algériennes n'ont fait aucun commentaire sur ces arrestations, elles sont semblables à celles des mois de septembre et d'octobre dernier, où plus d'un millier de personnes avaient été expulsées de façon similaire.

Au-delà d'un accord passé avec le Niger, cette opération d'arrestations dans la capitale est la troisième en un peu plus d'un an.