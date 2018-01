Autofinancement de l'Union africaine: Paul Kagame devra trouver des astuces

Le 30e sommet de l’Union africaine (UA) s’est clôturé ce lundi 29 janvier à Addis Abeba, capitale de l’Ethiopie. Le président rwandais Paul Kagame prend la tête de l’organisation et succède à Alpha Condé. Il est chargé d’appliquer les réformes et notamment celle de l’autofinancement de l’UA grâce à une taxe sur les importations. Cependant, au fur et à mesure que le projet avance, des résistances se manifestent.

Il y a un an, quand Paul Kagame a présenté son projet d’autofinancement de l’UA, inspiré notamment par le banquier Donald Kabéruka et le développeur Carlos Lopes, tout le monde a applaudi, à Addis Abeba. Mais ensuite, plusieurs pays dont l’économie repose sur le commerce international ont commencé à faire leurs comptes. Du coup, lors de ce 30e sommet, l’Egyptien Abdel Fattah al-Sissi et le Sud-Africain Jacob Zuma ont exprimé de sérieuses réserves à l’égard de la future taxe à 0,2 % sur les produits importés.

Pour ne rien arranger, ces deux chefs d’Etat et plusieurs autres sont soumis actuellement aux pressions de Donald Trump qui n’aime pas voir ses partenaires commerciaux créer de nouvelles taxes.

Cela dit, Paul Kagame a des alliés, notamment les quelque 20 chefs d’Etat du continent qui ont déjà fait adopter la mesure dans leur pays. Parmi eux, l’Ivoirien Alassane Ouattara.

La balle est maintenant dans le camp des experts qui vont devoir trouver des astuces, voire des dérogations, afin que tout le monde accepte la taxe pour que l’Union africaine prenne enfin son destin en main.