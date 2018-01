RDC: un mois de détention pour les militants de Filimbi

En RDC, cela fait désormais un mois que des jeunes militants de Filimbi sont détenus au secret. Une situation dénoncée par leurs avocats, leurs familles et le mouvement citoyen. Le 30 décembre 2017, répondant à l'appel du Comité laïc de coordination, un groupe de jeunes activistes, dont Carbone Beni, le coordinateur de Filimbi au niveau national, ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de mobiliser la population pour participer aux marches pacifiques.

Selon leurs avocats, ils seraient aujourd'hui accusés d'outrage au chef de l'Etat et d'incitation au soulèvement. C'est à peu près la seule chose que les conseils de Filimbi ont réussi à savoir. Pour Me Kabeya, l'un des avocats des jeunes activistes, il est plus que temps que la justice congolaise se fasse respecter et prouve que les cinq activistes sont en vie et bien portants ou alors qu'ils soient relâchés.