Guinée équatoriale: un avocat empêché de voir des militants de l'opposition

En Guinée équatoriale, l’avocat de quelque 135 militants de l'opposition détenus à la prison d'Evinayong affirme qu’il est empêché de voir ses clients. Ces militants du parti Citoyens pour l'innovation ne connaissent toujours pas les charges qui pèsent contre eux. Elles doivent être dévoilées lors de leur procès, dont la date n'a pas encore été fixée.

Le principal parti de l’opposition, Citoyens pour l’innovation, assure que ses militants ont été arrêtés, en novembre, en pleine campagne électorale, dans les capitales politique et économique de Guinée équatoriale, Malabo et Bata. Parmi les personnes détenues, on trouve un député de Citoyens pour l’innovation, le seul parlementaire de l’opposition.

Maître Fabian Nsue Nguema est l’avocat de ces quelque 135 militants, bien qu’il ne les ait jamais vus. « Je suis allé les voir en prison. Et on m’a expliqué qu’ils n’ont pas droit de visite. Les militaires ne le permettent pas. J’avais pourtant une autorisation du juge, une autorisation qui ne vaut rien. Je vais devoir me battre pour les voir, mais si je sais que cela ne sera pas facile. »

L’arrestation des opposants serait liée à des accrochages entre forces de l'ordre et militants le 5 novembre, en pleine campagne électorale, dans la localité d'Aconibe. La police avait alors empêché la tenue d'un meeting de l’opposition dans la ville natale du leader du parti, Gabriel Nse Obiang Obono. Trois policiers avaient été blessés.