Forum sur le business libanais en Côte d’Ivoire

Un forum d'affaires ivoiro-libanais s’est ouvert vendredi. Intitulé Lebanese diaspora energy (Energie de la diaspora libanaise), ces deux jours de rencontre vont regrouper quelque 500 acteurs économiques libanais. La diaspora libanaise est extrêmement présente en Afrique d'l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire.

Avec au moins 80 000 ressortissants en Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan, la communauté libanaise est la première étrangère non africaine du pays.

Et ce rendez-vous du forum Libanese diaspora energy aurait pu, aurait dû, être un rendez-vous majeur de toute la communauté économique libanaise d’Afrique, si des querelles politiques internes conduisant au boycott n'avaient fractionné la mobilisation entre communautés chrétienne et musulmane. Seuls ou presque les premiers participent au forum et débattront ce samedi des passerelles possibles en affaires entre Afrique de l’Est et Afrique Australe ou de l’Afrique de l'Ouest, terre d'opportunités permanentes.

Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, la chose n'est plus à démontrer, l'activité des entreprises libanaises dans le bâtiment, le commerce, le bois ou l'agro-industrie, les plastiques, est synonyme de 10 % du PIB du pays, ce qui représente pour le secteur formel 15 % des recettes fiscales de l'Etat ivoirien

Une position de leader, voire hégémonique dans certains domaines, mais qui comme pour d'autres partenaires traditionnels de la Côte d’Ivoire va devoir compose avec l'arrivée de nouveaux acteurs économiques venus du Maroc, de Turquie ou de Chine.