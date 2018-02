Tchad: l'opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh a disparu il y a dix ans

En 2008, deux plaintes sont déposées au Tchad, l’une par sa famille, l’autre par sa formation politique, le PLD, le Parti pour les libertés et le développement. Une information judiciaire contre X est ouverte en juin 2009 pour tentatives d’enlèvement, disparitions et assassinats, mais le comité de suivi de l’enquête est pointé du doigt pour sa proximité avec le pouvoir. La justice tchadienne prononce finalement un non-lieu en août 2013. Entre-temps, une autre enquête a été ouverte, cette fois en France, suite à la plainte déposé pour enlèvement et torture par deux des fils d’Ibni Mahamat Saleh, Hicham et Mohamed Ibni Oumar. Depuis, la juge en charge de l’affaire a auditionné plus d’une vingtaine de personnes, sans résultat concrets pour l’heure…