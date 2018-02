Extradé en RDC, le colonel John Tshibangu a été interrogé

L'ex-colonel John Tshibangu a été extradé de Tanzanie vers Kinshasa et sera jugé pour « rebellion », annonce le ministre congolais de la Défense. Déserteur depuis 2012, et recherché depuis, le colonel Tshibangu a été arrêté le 29 janvier en Tanzanie. Mi-janvier, après des mois de silence il avait refait parler de lui, en menaçant dans une série de vidéos de chasser le président Kabila dans les 45 jours, si ce dernier ne demandait pas pardon pour la répression des marches du 31 décembre. Et sa famille craint pour sa vie. Le ministre de la Justice promet lui qu'il sera bien traité.

C'était l'un des hommes les plus recherchés de RDC. Ce lundi soir 5 février, son lieu de détention précis est tenu secret. Officiellement, il se trouve dans « le complexe hôtelier du renseignement militaire », indique une source proche du dossier dans donner plus de précision à cause, ajoute cette source, des liens que John Tshibangu est accusé d'entretenir avec « des mouvements terroristes ».

Il serait en tout cas aux mains des autorités depuis 4h30 cette nuit. Et a déjà été interrogé sommairement une première fois, selon un haut gradé de l'armée. Pour ce dernier, « John Tshibangu va devoir se préparer à répondre à des milliers de questions » sur son supposé projet de rébellion mais aussi les liens que des sources sécuritaires congolaises lui prêtent avec des rebelles sud-soudanais, des ex-séléka centrafricains et même des Nigérians de Boko Haram.

La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), qui s'était opposée à son extradition, dit craindre pour son intégrité physique.

Est-ce que cet individu va être bien traité ? Est-ce qu’il va avoir un procès équitable ? On s’en inquiète puisque évidemment la pratique de la torture est assez répandue en RDC. Parfois même, des gens disparaissent dans les geôles du régime. Florent Geel

Ses proches, eux, pour sa vie. Thierry Kalumba, qui se présente comme son directeur de cabinet, demande à ce que les autorités congolaises « le montrent vivant ». « Nous autoriserons un avocat à venir le voir dans nos installations » répond une source proche du dossier, « mais une fois ou deux pas plus, il ne faut pas que cela devienne un lieu de pèlerinage et perturbe l'enquête, sur cette affaire sensible », conclut cette source.

Le ministre congolais de la Justice a en tout cas promis que John Tshibangu bénéficierait d'un procès équitable. « Je vous signale que John Tshibangu a été formellement identifié comme Congolais, colonel de son état, même s'il s'est attribué le grade de général. Il a été arrêté à la frontière de la Tanzanie et de notre pays. Conformément à l'accord sur les Etats de la région des Grands Lacs, la Tanzanie a accepté de l'extrader. Il va faire l'objet d'un procès en bonne et due forme. Ce procès sera certainement public, il aura droit à toute la défense qu'il voudra, tous les avocats qu'il voudra engager pour cette procédure. Le moment venu, si sa famille veut le voir, elle sera autorisée à le rencontrer. Je peux vous assurer qu'il ne fera l'objet d'aucun mauvais traitement. »