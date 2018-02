RDC: Mgr Fridolin Ambongo succèdera au cardinal Laurent Monsegwo

Le pape François nomme un archevêque coadjuteur à Kinshasa. Mgr Fridolin Ambongo, actuel vice-président de la Cenco, la conférence épiscopale congolaise est appelé à succéder au cardinal Laurent Monsegwo, l'actuel archevêque de la capitale. Un poste stratégique pour cet évêque connu pour son opposition au président Joseph Kabila.

Avec notre correspondant au Vatican, Olivier Bonnel

A 58 ans, Mgr Fridolin Ambongo est promis à jouer un rôle majeur dans les années qui viennent en République démocratique du Congo. Le pape a souhaité placer l'archevêque de Mbandaka-Bikoro, dans la province de l'Équateur, aux côtés du cardinal Monsengwo, de vingt ans son aîné et qui devrait lui passer le flambeau.

Après des études de philosophie et de théologie à Kinshasa, Fridolin Ambongo poursuit son cursus à Rome. Il rentre dans l'ordre franciscain des capucins. Il sera élu président de la commission justice et paix, au sein de la Cenco avant d'en devenir le vice-président. Connu pour son franc-parler, il a joué un rôle clé dans les négociations qui ont abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016.

Un an plus tôt, il avait demandé aux autorités françaises de faire pression sur l'entourage de Joseph Kabila pour empêcher le président de modifier la Constitution et briguer un nouveau mandat. Très critique envers le pouvoir, Mgr Ambongo est aussi celui qui a porté le message de la Cenco au mois de juin dernier intitulé : « le pays va très mal, debout Congolais ! »

A plusieurs reprises ces derniers mois, le prélat a invité le peuple congolais à « se prendre en charge », un message repris à son compte aujourd'hui par le Comité laïc de coordination.

