Nos activités se sont toujours déroulées dans des conditions pacifiques. Mais pourtant, ce sont les forces de l’ordre ou la police universitaire qui provoquent ou qui attaquent les étudiants, les blessent, les matraquent, les gazent… La LTDE n’a jamais été violente envers qui ce soit. […] Actuellement, nous demandons la libération immédiate et sans conditions du président Foly Satchivi et des dix autres camarades qui ont été arrêtés et nous demandons aux autorités universitaires d’ouvrir un dialogue interuniversitaire pour trouver des bonnes solutions aux maux de l’université de Lomé.