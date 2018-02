Comores: la présidence tournante pourrait être réformée

La présidence tournante entre les îles était l’un des points les plus attendus des assises nationales aux Comores. Il a été discuté jeudi en présence du président Azali. Les recommandations des experts nationaux mentionnent la nécessité non pas d’annuler la tournante, mais de la réformer. Une réforme qui entraînerait de nombreux changements clés.

Le débat sur la présidence tournante entre les îles était l’élément le plus attendu avec une crainte d’instabilité si elle venait à disparaître. Elle reste, mais change.

Il a été indiqué qu’un mandat présidentiel de cinq ans était insuffisant donc il passerait à sept années au terme desquelles, un président d’une autre île pourrait être élu ou pas, car autre nouveauté, le mandat présidentiel serait désormais renouvelable.

Par ailleurs, les recommandations préconisent la suppression des postes de vice-présidents au profit des gouverneurs de chaque île.

Pouvoirs présidentiels renforcés

Seulement les gouverneurs seront nommés par le président et non plus élus comme c’est le cas actuellement. Ces mesures visant à assurer une continuité dans la gouvernance renforceraient considérablement les pouvoirs du président de la République qui pourrait rester en fonction quatorze ans au lieu de cinq.

Il a également été proposé aux Comoriens de supprimer la Cour constitutionnelle dont les prérogatives seront reprises par la Cour suprême. L’opposition dénonce une confiscation évidente des assises par le président Azali à des fins personnelles. Néanmoins, à ce stade, ce ne sont que des recommandations et non des lois ni des amendements de la Constitution.