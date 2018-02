Afrique du Sud: l’ANC célèbre les 28 ans de la libération de Nelson Mandela

En Afrique du Sud, ce dimanche 11 février, est une parenthèse dans les négociations qui entourent la future démission de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa, président de l’ANC, et tous les plus hauts cadres du parti sont au Cap où ils commémorent l’anniversaire de la sortie de prison de Nelson Mandela, il y a 28 ans. Ces célébrations donnent le coup d’envoi du centenaire de naissance du « père de la nation », cette année.

Cyril Ramaphosa est d'abord apparu, ce dimanche 11 février au matin, lors d’un service religieux. Il a pris part à une grande messe au sein de la cathédrale Saint-George du Cap. Son attitude était évidemment très scrutée pour cette première sortie publique, depuis le début des discussions avec Jacob Zuma en début de semaine. Cependant, Cyril Ramaphosa est apparu très détendu, le sourire aux lèvres, avant de recevoir la bénédiction du prêtre, aux côtés d’autres cadres de l’ANC.

On sait, pourtant, le président du parti sous pression. Les négociations avec Jacob Zuma semblent patiner et l’impatience grandit en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, réputé bon négociateur, joue une partie serrée. En effet, pour que cette transition se passe bien, Jacob Zuma doit accepter de démissionner de lui-même mais certaines de ses conditions semblent difficiles à remplir.

« Les personnes corrompues seront jugées »

Dans le cadre de cet hommage à Nelson Mandela, le vice-président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a ensuite tenu un meeting au Cap, à la mi-journée. Il a reconnu que son parti était en proie à la « désunion », a « promis un nouveau départ » et a assuré que « les personnes corrompues seront jugées ».

« Alors que nous émergeons d’une période de difficultés, de désunion et de discorde », le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, célébré cette année, « nous offre un nouveau départ », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à combattre la corruption et à nous assurer que ceux qui sont corrompus et ont volé l’argent des pauvres sont jugés », a-t-il ajouté, alors que le président Jacob Zuma est empêtré dans plusieurs scandales de corruption.

On en saura plus lundi 12 février

On en saura peut-être plus, demain lundi, puisqu’une réunion spéciale du comité exécutif de l’ANC va avoir lieu. Rappelons-nous que mercredi dernier, une réunion spéciale du comité exécutif de l’ANC avait été annulée à la dernière minute et on y avait vu un signe positif, le signe que la situation allait se régler rapidement, grâce au dialogue engagé entre Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma. Finalement, le comité exécutif de l’ANC a été rappelé et il se réunira donc demain, à Pretoria.

Ce groupe est l’organe du parti qui peut demander une destitution du chef de l’État. Visiblement, les négociations continuent d’achopper sur les affaires judiciaires auxquelles Jacob Zuma doit faire face. La presse dominicale évoque par exemple une possibilité d’accord si le président accepte d’admettre certaines malversations. Bien entendu, tout cela reste au stade des suppositions et le départ de Jacob Zuma pourrait encore prendre quelque temps.