Guinée: les résultats des municipales tardent à arriver

En Guinée, l'intégralité des résultats des élections municipales est toujours attendue. Depuis vendredi, chaque soir et/ou à la mi-journée, la commission électorale convoque les journalistes pour annoncer des résultats, une vingtaine de circonscriptions sont dévoilées à chaque convocation. Il manque toujours les résultats pour environ 250 communes.

Au fur et à mesure des annonces, la salle de la commission électorale se retrouve toujours un peu plus vide. Les fauteuils réservés pour les ambassades, les partenaires internationaux et les représentants des partis politiques sont vacants, ils l'étaient déjà vendredi soir lors de la première proclamation.

Pour l'heure, sur une centaine de résultats officialisés, moins de 10 communes urbaines ont été dévoilées. Par exemple, à Forécariah, le parti présidentiel RPG arrive en tête, contrairement à Dalaba, où l'UFDG, principal parti d'opposition, remporte la majorité au conseil municipal.

Pour le reste, il faut noter que certains villages obtiennent des taux de participation record, 96 % pour au moins deux d'entre eux. Et certains bureaux de vote n'ont pas été par endroit pris en charge. Environ 250 circonscriptions attendent toujours leurs résultats définitifs. Tout comme les citoyens.

Les rues de la capitale, spécialement les quartiers d'opposition, sont quadrillées par les forces de l'ordre. Sur les réseaux sociaux, indique Bailo Barry de l'ONG Destin en main, les propos haineux se répandent. Certains acteurs de la société civile s'inquiètent effectivement de la recrudescence des discours régionalistes et ethniques.

Pour rappel, les violences post-électorales ont fait au moins 7 morts, plusieurs blessés suite à des affrontements entre militants et plusieurs maisons pillées et incendiées à travers le pays.