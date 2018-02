Franc succès pour les premières Rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan

A Abidjan, en Côte d'Ivoire, s'est achevée ce dimanche la toute première édition des Rencontres interculturelles du Cirque d'Abidjan. Ces RICA sont un partenariat avec RFI. Pendant quatre jours, des troupes de France, du Canada, du Sénégal, mais aussi des artistes de Côte d'Ivoire ont émerveillé le public à l'Institut français d'Abidjan. Reportage.

De la magie, des acrobaties, du funambulisme, de la danse ou encore du clown. Toutes les facettes du cirque contemporain ont été mises à l'honneur pendant quatre jours à Abidjan, pour le plus grand plaisir des petits et des grands : « On était vraiment enchantés, c’est rare d’avoir des manifestations de ce genre, c’était vraiment de qualité » confie une mère de famille.

Satisfecit aussi pour Chantal Djedje, l'organisatrice de ce tout premier festival du cirque de Côte d'Ivoire : « Près de 4000 spectateurs au niveau de l'Institut français, 6000 enfants touchés dans les écoles. Un bilan incroyable que je n'imaginais pas, même dans mes rêves les plus fous ».

« C’est du partage, y a pas de jalousie »

Ce festival international avait aussi pour ambition de créer des passerelles entre les cultures. Mission accomplie selon Modou Fata Touré, directeur artistique et acrobate de la troupe sénégalaise SenCirk' : « Je suis très content de ça, de ce partage qu’on a eu avec les autres groupes qui viennent de Canada, France… Dans le spectacle on avait un salto sur les pieds, c’est un Canadien qui nous a appris ça. C’est du partage, y a pas de jalousie, on partage tout ».

Les organisateurs des RICA espèrent que cette première édition va susciter des vocations et faire naître une véritable génération de circassiens en Côte d'Ivoire, en attendant de transformer l'essai l'année prochaine.

