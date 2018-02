Coupe de la Confédération: résultats du tour préliminaire retour

Le tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération 2018 se déroule les 20 et 21 février. Voici les résultats.

Mardi 20 février 2018

AS Port-Louis 2000 - Ngazi Sport (Comores): 4-1 [1-1 à l'aller, AS Port-Louis 2000 qualifié]

Masters Security FC (Malawi) - Atletico Petro de Luanda (Angola): 0-0 [0-5 à l'aller, Atletico Petro de Luanda qualifié]

Green Buffaloes FC (Zambia) - Al Masry FC (Egypte): 2-1 [0-4 à l'aller, Al Masry FC qualifié]

Gendarmerie Nationale Djibouti (Djibouti) - Simba SC (Tanzanie): 0-1 [0-4 à l'aller, Simba SC qualifié]

Anse Reunion FC (Seychelles) - APR FC (Rwanda): 1-2 [0-4 à l'aller, APR FC qualifiée]

CS La Mancha (Congo) - AS Tanda (Cote d’Ivoire): 1-0 [0-0 à l'aller, CS La Mancha qualifié]

Deportivo Niefang (Guinée équatoriale) - New Stars FC (Cameroun): 1-0 [1-2 à l'aller, Deportivo Niefang qualifié]

CR Belouizdad (Algérie) - AS Onze Créateurs de Niaréla (Mali): 2-0 [1-1 à l'aller, CR Belouizdad qualifié]

Hafia FC (Guinée) - Energie FC (Bénin): 1-1 [0-1 à l'aller, Energie FC qualifié]

Cape Town City FC (Afrique du Sud) - Young Buffaloes (Swaziland): 1-0 [1-0 à l'aller, Cape Town City FC qualifié]

Mercredi 21 février 2018

FOSA Juniors FC (Madagascar) - AFC Leopards SC (Kenya) [1-1 à l'aller]

Wolaitta Dicha FC (Ethiopie) - Zimamoto FC (Zanzibar) [1-1 à l'aller]

AS Maniema Union (RD Congo) - Mangasport (Gabon) [1-0 à l'aller]

CARA Brazzaville (Congo) - Asante Kotoko SC (Ghana) [0-1 à l'aller]

Sahel SC (Niger) - Al Ittihad Club (Libye) [0-1 à l'aller]

Jwaneng Galaxy FC (Botswana) - CD Costa do Sol (Mozambique) [0-1 à l'aller]

Etoile Filante Ouagadougou (Burkina Faso) - Olympic Star (Burundi) [0-0 à l'aller]

FC Nouadhibou (Mauritanie) - Africa Sports (Cote d’Ivoire) [1-1 à l'aller]

Mbour Petite Côte (Sénégal) - RS Berkane (Maroc) [1-2 à l'aller]

Hawks FC (Gambie) - Akwa United (Nigeria) [2-1 à l'aller]

Les Libériens d'ELWA United FC ont déclaré forfait face aux Maliens du Djoliba AC.

Les Soudanais du Sud d'Al Hilal Juba ont déclaré forfait face aux Tunisiens de l'US Ben Guerdane.