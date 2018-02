Ligue des champions CAF: résultats du tour préliminaire retour

Le tour préliminaire retour de la Ligue des champions africaine 2018 se déroule les 20, 21 et 24 février. Voici les résultats.

Mardi 20 février 2018

Olympic Real Bangui (République centrafricaine) - Entente sétifienne (Algérie): 0-0 [0-6 à l'aller, Entente sétifienne qualifiée]

Williamsville AC (Côte d’Ivoire) - Stade Malien (Mali): 1-0 [1-1 à l'aller, Williamsville AC qualifié]

Al Hilal (Soudan) - LISCR FC (Liberia): 3-0 [0-1 à l'aller, Al Hilal qualifié]

Mercredi 21 février 2018

Mouloudia Club d’Alger (Algérie) - AS Otoho d’Oyo (Congo): [0-2 à l'aller]

Pamplemousses SC (Maurice) - Bidvest Wits FC (Afrique du Sud): [0-2 à l'aller]

Be Forward Wanderers FC (Malawi) - AS Vita Club (RD Congo): [0-4 à l'aller]

Kampala Capital City Authority FC (Ouganda) - CNaPS Sport (Madagascar): [1-2 à l'aller]

Lydia Ludic Burundi Académic FC (Burundi) - Rayon Sports (Rwanda): [1-1 à l'aller]

FC Platinum (Zimbabwe) - Primeiro de Agosto (Angola):[0-3 à l'aller]

UD de Songo (Mozambique) - Ngaya Club de Mdé (Comores): [1-1 à l'aller]

Zesco Utd (Zambie) - Jeshi la Kujenga FC (Zanzibar): [0-0 à l'aller]

Saint Louis (Seychelles) - Young Africans (Tanzanie): [0-1 à l'aller]

Sport Bissau e Benfica (Guinée Bissau) - Difaâ Hassani d'El Jadida (Maroc): [0-10 à l'aller]

Mbabane Swallows (Swaziland) - Bantu (Lesotho): [4-2 à l'aller]

CF Mounana (Gabon) - RC Kadiogo (Burkina Faso): [0-1 à l'aller]

Eding Sport FC de la Lékié (Cameroun) - Plateau United FC (Nigeria): [0-3 à l'aller]

Aduana Stars (Ghana) - Al Tahaddy (Libye): [0-1 à l'aller]

AS Togo Port de Lomé (Togo) - AC Léopards (Congo): [1-2 à l'aller]

MFM FC Lagos (Nigeria) - AS Real de Bamako (Mali): [1-1 à l'aller]

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) - Buffles du Borgou FC (Bénin): [1-1 à l'aller]

Espérance de Tunis (Tunisie) - ASAC Concorde (Mauritanie): [1-1 à l'aller]

Leones Vegetarianos (Guinée équatoriale) - Gor Mahia (Kenya): [0-2 à l'aller]

Horoya AC (Guinée) - AS FAN (Niger): [3-1 à l'aller]

Misr El Maqasa (Egypte) - Génération Foot (Sénégal): [0-2 à l'aller]

Al Merreikh (Soudan) - Township Rollers FC (Botswana): [0-3 à l'aller]

24 février 2018

Armed Forces FC (Gambie) - Zanaco FC (Zambie): [0-3 à l'aller]

Les Soudanais du Sud de Wau Salaam ont déclaré forfait face aux Ethiopiens de Saint George FC.