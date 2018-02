Législatives à Djibouti: le parti au pouvoir face à une opposition morcelée

Les élections législatives à Djibouti se tiennent ce vendredi 23 février. Environ 200 000 électeurs, répartis dans 468 bureaux de vote, doivent élire 65 députés à l’Assemblée nationale. Un scrutin au suspense limité. Le parti majoritaire UMP, domine largement au Parlement et part favori. Face à lui, une opposition qui tente de se relever après plusieurs années de divisions.

L’Union pour la majorité présidentielle (UMP) est le seul parti qui a pu présenter un candidat pour chaque poste. Caravanes parlementaires, meetings quotidiens, la majorité a parcouru le pays de long en large.

Face à la machine UMP, une opposition morcelée. Mais Mohamed Ali Houmed, président de l’Assemblée, reste prudent. « Il ne faut jamais la sous-estimer. Ces mouvements ont proposé des listes comme nous et sont sur le terrain », dit-il.

Sur le terrain certes, mais pas partout. L’ARD n’a présenté que 6 candidats dans la zone de Tadjourah. Même nombre pour le CDU à Ali Sabieh. La coalition UDJ-PDD s’est concentrée sur Djibouti-ville, avec 35 sièges visés.

Des partis légaux, issus des cendres de l’ancienne coalition USN désormais en sommeil suite à des conflits internes et à la mort des anciens leaders Ismaël Guedi Hared (en 2015) et Ahmed Youssouf (en 2017).

« Il y a eu morcellement. Il faut retrouver une crédibilité et reconquérir une base électorale. Le boycott est une stratégie qui n’a jamais marché », explique Cassim Ahmed Dini, de l’ARD. En effet, une autre frange de l’opposition, qui n’a plus de statut légal, a choisi, elle, de bouder les urnes et d’appeler les Djiboutiens à ne pas s’enregistrer sur les listes électorales.

C’est le cas de l’ARD faction cette fois historique d’Aden Mohamed Abdou. « Ce scrutin est une mascarade. Nous réfléchissons à relancer l’USN, réécrire une charte. Ensuite, nous devrons nous enregistrer légalement. Pour cela, dit-il, nous ferons pression dans la rue s’il le faut. »