La communauté Sant'Egidio suit de près la situation au Sud-Soudan et au Congo. Nous connaissons l'énorme souffrance du peuple sud-soudanais et des Congolais, et nous connaissons aussi les désirs de paix de ces populations. (...) L'attention vis-à-vis de ces situations est très petite dans les médias, et nous pensons que la volonté du pape de ne pas oublier ces populations [doit inciter] chacun de nous à tout faire pour être proche de ces populations.