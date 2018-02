Kenya: la coalition de l'opposition NASA va-t-elle imploser?

Au Kenya, la coalition de l'opposition va-t-elle imploser ? Depuis la prestation de serment parallèle de Raila Odinga fin janvier, boudée par Kalonzo Musykoa, Musalia Mudavadi et Moses Wetangula, la National Super Alliance (NASA) semble plus divisée que jamais. Alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2022 a déjà commencé, les opposants cachent de moins en moins leurs dissensions.

« Nous devons être prêts à lutter avec d'autres partis, mais aussi à lutter seuls s'il le faut » voilà les mots de Raila Odinga lors du conseil exécutif de son parti, le Mouvement démocratique orange, qui a eu lieu vendredi .

Raila Odinga a également annoncé la mise en place d'une équipe spéciale au sein de l'ODM pour poursuivre la résistance au gouvernement d'Uhuru Kenyatta. Pas de référence directe à une campagne en vue des élections de 2022, mais le message est clair : Raila Odinga tente de consolider son statut au sein de l'opposition et de rassembler ses troupes, alors que Kalonzo Musyoka et Musalia Mudavadi semblent de plus en plus réticents à suivre sa stratégie jusqu'au boutiste et à s'aligner sur les position extrêmes de sa base militante.

Les autres leaders de la NASA ne veulent pas se mettre à dos les membres de la majorité, pour pouvoir nouer de nouvelles alliances dans le futur, analyse le chercheur Nic Cheeseman. La coalition pourrait donc survivre jusqu'à ce que le Jubilee, le parti au pouvoir, se fissure lui aussi à l'approche des prochaines élections, poursuit-il.

Et en effet malgré des accusations de trahison de part et d'autres, la NASA continue d'afficher une unité de façade. « Dans un voyage, on rencontre souvent des vents contraires, a déclaré Musalia Mudavadi, mais nous espérons que le bateau arrivera à bon port ».

