Tchad: l’opposition appelle à une unité d’action face à la crise sociale

Au Tchad, face à la crise sociale qui paralyse le pays depuis un mois, le chef de file de l'opposition appelle les forces sociales à une unité d'action. Au cours d'une communication, vendredi 23 février, le député Saleh Kebzabo a demandé à toutes les forces vives de se mettre ensemble pour obliger le gouvernement à écouter les Tchadiens.

Chef de file de l’opposition, le député de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), Saleh Kebzabo rappelle que le pays est dans une « impasse totale » et regrette que le président tchadien soit « curieusement absent » avant d’affirmer que « l’interdiction de manifester c’est lui, la répression sauvage par des forces du 3ème degré c’est encore lui parce qu’il croit les Tchadiens incapables de se soulever », a-t-il poursuivi.

« Pour ma part, j’ai décidé d’être du côté du peuple et des démunis. C’est pour cela que je dénonce les arrestations illégales par des forces elles-mêmes illégales, comme l’ANS [Agence nationale de sécurité]. J’appuierai toute initiative qui sera prise pour poursuivre les auteurs de crimes devant toutes les juridictions, à l’intérieur ou à l’extérieur. Je soutiendrai toutes les manifestations des travailleurs et des jeunes pour recouvrer leurs droits et restaurer leur dignité », a assuré Saleh Kebzabo avant de lancer un appel.

« J’invite, en conséquence, toutes les forces politiques et sociales à intensifier les actions multiformes et légales afin d’obliger le gouvernement de monsieur Déby à la négociation », a demandé le chef de l’opposition.