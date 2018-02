Togo: le dialogue inter-togolais reprendra dans deux semaines

Le dialogue est de nouveau suspendu au Togo. Les acteurs politiques togolais ont repris le dialogue vendredi 23 février en présence du facilitateur, le président du Ghana Nana Akufo-Addo. A l'issue de plusieurs heures de discussion à huis clos, il a été annoncé que le dialogue va marquer un arrêt pour quelques jours.

Deux sujets ont marqué la reprise des travaux du dialogue intertogolais. Les deux parties ont évalué les mesures d'apaisement et du renforcement du climat de confiance. On s'est longuement attardé sur la libération des autres détenus ; il y en a qui sont dans une procédure criminelle, d'autres dans une procédure correctionnelle. Difficile question technique à régler et pour l'heure, on n'a toujours pas trouvé la réponse adéquate.

Autres sujets au débat, la question constitutionnelle. Sans le dire clairement, le retour à la Constitution de 1992 était au menu, avec ses implications. Dans cette Constitution, la phrase « en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats » est mise en exergue. Elle empêche le président Faure Gnassingbé de se présenter en 2020, pour avoir fait déjà deux mandats. Aux yeux de la majorité présidentielle, l'opposition veut manifestement exclure Faure Gnassingbé de la prochaine présidentielle.

Les deux parties ne trouvent pas la solution médiane, ça coince et le dialogue va marquer un arrêt pour au moins deux semaines. Officiellement, c'est compte tenu de l'agenda du facilitateur, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, qui entame un périple qui le mènera en Europe et outre-Atlantique dès ce samedi.