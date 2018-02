RDC: deux morts dans la répression des marches organisées par le CLC

Deux personnes sont mortes en RDC ce dimanche 25 février dans la répression des marches organisées ce dimanche à la sortie des messes à l'appel du Comité laïc de coordination. Une personne a été tuée par balles à Kinshasa et une autre a succombé à ses blessures à Mbadanka, dans la province de l'Equateur, selon les Nations unies qui font aussi état de 47 blessés et de plus de 100 arrestations à travers le pays. Dans une allocution diffusée par la RTNC, le porte-parole de la police a assuré qu'il n'y avait aucun mort, seulement deux blessés qui étaient des délinquants et quelques interpellations dans la ville de Goma.

La tension a baissé à Kinshasa en cette fin de journée, mais la capitale reste marquée par les violences du matin. Les barrages de police ont beau avoir été levés dès le début d'après-midi, il n'y a presque aucune circulation dans le centre-ville.

D’après plusieurs sources, deux personnes ont perdu la vie lors de la répression de ces marches organisées à l’appel du CLC. A Kinshasa, dans certains quartiers, les manifestants ont été dispersés à coup de gaz lacrymogènes et tir de balles, selon des témoins, notamment à Saint-Benoît de Lemba où le premier mort a été signalé.

Willy a mal. Il n’arrive pas à parler. Il a reçu une balle à la jambe à environ 200 mètres de la paroisse Saint-François Xavier de Masina, où il tentait de manifester avec d’autres fidèles catholiques. A l’Hôpital Saint-Joseph de Limete où il a été acheminé, l'équipe médicale est inquiète. Willy risque de perdre sa jambe droite. [Reportage] A Kinshasa, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles

Une seconde personne est décédée des suites de ses blessures après des échauffourées à Mbadanka entre les forces de l’ordre et les manifestants. Des maisons qui appartiendraient à des policiers auraient également été incendiées par des manifestants en colère.

Il y a eu aussi deux blessés graves à Kisangani où l’armée et la police ont fait usage de balles réelles, de gaz lacrymogènes et de bâtons. Trois prêtres, qui conduisaient une marche avec les fidèles de la paroisse Saint Pierre de Wagenia, dans l'est de la ville, ont quant à eux été interpellés.

En plus des deux morts, qui sont tombés l'un dans la capitale Kinshasa, l'autre à Mbandaka dans l'ouest du pays, Leila Zerrougui, qui dirige la mission des Nations unies en RDC, a fait état de 47 blessés et de plus de 100 arrestations à travers le pays.

#RDC #25fev : bilan @MONUSCO : au moins 2 morts, 47 blessés et une centaine d'arrestations. @SRSG_MONUSCO appelle à des enquêtes crédibles pic.twitter.com/azWA1IYfu0 Sonia Rolley (@soniarolley) 25 février 2018

A Mbuji-Mayi, l’abbé Théodore Kanyiki de la paroisse Saint-Achille et ses paroissiens ont été molestés par des policiers. A Lubumbashi, la marche a tout simplement été étouffée, mais des manifestants en colère ont mis le feu à un camion-remorque.

Dans cette ville, tout comme à Goma, Bukavu, Kananga et Kikwit, les forces de l’ordre étaient massivement déployées pour empêcher les manifestations.

A Béni, des militants des mouvements citoyens ont été interpellés dans la matinée avant d’être relâchés l’après-midi.