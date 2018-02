Maroc: le directeur du journal «Akhbar al-Yaoum» devant la justice

On est tous sous le choc. On se demande si on est en train de rêver. On se demande s’il y a un minimum d’intelligence dans la gestion du pays. On essaie de faire passer un grand intellectuel, un grand journaliste, un grand analyste pour plus bas que la misère. C’est le procureur général qui a décidé cette poursuite alors que le dossier est totalement vide, totalement vide, totalement vide.