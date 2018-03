Ghana: un instituteur enseigne l'informatique...sans ordinateur

Un instituteur ghanéen enseigne l'informatique à ses élèves mais sans ordinateur. La vidéo de l'initiative d'Owura Kwadwo Hottish a suscité l'engouement sur les réseaux sociaux. La méthode de cet enseignant est en effet pour le moins originale.

Craies de couleur à la main, l'enseignant ghanéen reproduit à l'identique l'écran d'un logiciel de traitement de texte sur un tableau noir.

Son objectif est de sensibiliser ses élèves à l'utilisation d'un ordinateur en l'absence d'équipement informatique dans son école. Son initiative est devenue virale en une quinzaine de jours.

Au Ghana, Owura Kwadwo Hottish enseigne l'informatique sans ordinateur mais sur un tableau noir. © RFI

Sur Facebook, ses photos ont été partagées plus de 1 500 fois. Elles recueillent plus de 3 400 mentions « J'aime » et des centaines de commentaires d'encouragement et de félicitations. Le succès est identique sur Twitter.

« Source d'inspiration »

« Ce professeur mérite une récompense, écrit par exemple Guru, un artiste local. Il vaut plus d'un million de cedis » (180 000 euros, la devise ghanéenne).

Owura Kwadwo Hottish a également reçu ce message d'un internaute brésilien, Jefferson Hyago : « Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Félicitations ».

Ce n'est pas la première fois que cet instituteur se sert de dessins pour expliquer comment fonctionne un ordinateur. Mais cette fois-ci, l'engouement autour de son initiative pourrait avoir des conséquences inespérées.

Depuis la publication de ces photos, Owura Kwadwo Hottish dit en effet avoir reçu de multiples promesses de dons financiers. Mais également de matériel informatique.