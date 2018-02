Elections en RDC: le PPRD, le parti présidentiel, en ordre de bataille

En République démocratique du Congo (RDC), le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), le parti présidentiel, se restructure. Il n’y a plus de secrétaire général à sa tête. La gestion quotidienne sera désormais assurée par un secrétaire permanent. Emmanuel Ramazani Shadari, jusqu'ici vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, a été nommé à ce poste. La restructuration du principal parti de la majorité présidentielle à la veille des élections est très significative.

Une réflexion menée de l’intérieur a conduit à la nécessité de revigorer le mouvement, en mettant en place des structures nouvelles, un directoire composé entre autres du président national et du secrétaire permanent.

Dauphin de Kabila

« Le parti doit se relever, il doit vivre, et vivre réellement », déclare un militant du PPRD, visiblement satisfait. Et un autre d’ajouter : « Il faut des responsables qui savent écouter, convaincre et mobiliser pour les élections ».

Le camp présidentiel semble désormais croire aux élections. « Joseph Kabila se mettra lui-même à la tête du parti comme président, avec la détermination de faire gagner les siens », affirme un cadre du PPRD. Pour ce dernier, la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadary comme secrétaire permanent répondrait à ces ambitions.

Dans l’entourage du désormais secrétaire permanent, on ose croire que « d’ici aux élections prévues le 23 décembre, Joseph Kabila se sera trouvé un dauphin, l’oiseau rare qu’il rechercherait encore ».