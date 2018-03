Assassinat de G. Dupont et C. Verlon: un juge français s’est rendu au Mali

J'espère que ce sera porteur. Je ne peux pas dire de bonnes nouvelles, mais j'espère que l'on va apprendre quelque chose, parce que depuis quatre ans et demi, je me dis que c'est quand même intenable de penser que Ghislaine et Claude sortent d'une interview et qu'une heure et demie après, à 12 km, ils sont morts. C'est un laps de temps très court, qui a dû être horrible pour eux. Et dans ce peu de temps, il y a tellement de choses qui se bousculent... On ne sait rien, mais on se dit, il doit y avoir quelque chose de terrible à cacher. Pourquoi, comment? C'est un tas de questions qui me hantent. Et plus les jours passent, et plus cette vérité ne me rendra pas ma fille. Mais au moins que je sache pourquoi. Je me dis c'est sûrement politique, c'est de l'argent. On ne veut pas nous dire la vérité, parce que cette vérité n'est sûrement pas belle du tout.