Sierra Leone: les Sierra-Léonais de Guinée se préparent à la présidentielle

En Guinée, les Sierra-Léonais se mobilisent pour la présidentielle. A quatre jours du scrutin en Sierra Leone, le parti au pouvoir, l'APC (All People's Congress) mobilise ses troupes par-delà les frontières. Une marche de soutien au candidat Samura Wilson Matthew Kamara a été organisée, samedi 3 mars, dans les rues de la capitale guinéenne.

Dans les années 1990, la Guinée a accueilli près d'un million de réfugiés fuyant les guerres civiles qui ont ensanglanté la Sierra Leone et le Liberia, selon le HCR. Trois décennies plus tard, les deux pays restent intimement liés et près de 20 000 Sierra-Léonais résident en Guinée, selon les chiffres de l'ambassade.