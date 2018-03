RDC: mort mystérieuse d'un prêtre au Kasaï, inhumé sans autopsie

Le corps d'un religieux catholique retrouvé dans la rivière Kasaï à Ilebo, dans le Kasaï central. Prêtre à la paroisse Christ-Sauveur, le père Florent Mbulunthie a été inhumé sans autopsie alors que l'affaire fait grand bruit dans la cité portuaire.

Le père Florent Mbulunthie avait été vu pour la dernière fois mercredi soir, dans un bistrot, avec d'autres religieux et une femme, une enseignante de la place. A leur table, c'était la convivialité. Mais le ton change brusquement entre le père Florent et l'enseignante après le départ des autres religieux. « C'est de peu qu'on n'a pas assisté à une rixe », raconte un témoin, le tenancier du Bar Oxygène. Et Florent s'était retiré.

Deux jours plus tard, son corps a été retrouvé flottant sur la rivière Kasaï, à la hauteur du village Binyenga. Selon une source de l'enquête, le chef de ce village a reconnu avoir accueilli le père Florent la nuit de ce mercredi-là. Le prêtre aurait confié à l'autorité traditionnelle son intention d'aller vivre ailleurs. Mais il n'avait aucun bagage sur lui.

Il faut dire que l'affaire est au centre d'une controverse dans la cité d'Ilebo. Pour une frange de la population, il s'agit d'un assassinat, un meurtre prémédité. D'où la question : pourquoi avoir précipité l'inhumation sans au préalable procéder à l'autopsie afin de déterminer les causes réelles du décès ?