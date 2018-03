Elections générales en Sierra Leone: la campagne s'achève dans le calme

La campagne pour les élections générales en Sierra Leone, touchait à sa fin ce lundi 5 mars au soir. Demain, plus de 3 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux, leurs députés ainsi que le prochain président de la république. A Freetown, la capitale, la campagne s’est terminée dans le calme.

Le stade national de Freetown est plutôt clairsemé. La campagne électorale s’achève par un rassemblement du C4C, la Coalition pour le Changement. La Commission électorale a attribué un jour de meeting à chacun des candidats. Leurs portraits sont affichés sur les principaux axes et carrefours, ainsi qu’au pied du « Cotton Tree », l’arbre, symbole de la ville.

Dans les rues alentour on croise encore quelques militants, malgré l’heure tardive. « Mon corps est fatigué oui, mais mon esprit est toujours là ! Et il continue à bouger ! Je ne vais pas me reposer tant que le NGC ne sera pas arrivé au pouvoir », explique un militant.

« Tout le monde a adopté la démocratie »

Attablé dans un bar en bord de mer, Joseph Kaifda partage un verre avec des amis. « Ils avaient un peu peur de venir me voir car tous ceux qui sont à l’extérieur du pays pensent que c’est dangereux d’être ici pendant les élections. Mais moi je pense que ça va aller, on a connu le chaos mais maintenant tout le monde a adopté la démocratie », explique-t-il.

Dans le stade, une cérémonie religieuse succède au meeting. Les fidèles sont appelés à prier pour une élection paisible.