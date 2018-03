Kenya: ouverture du forum Stars in Africa pour l'emploi des jeunes

La jeunesse et l'entrepreunariat sont à l'honneur à Nairobi. Le président Kenyatta a inauguré ce mardi 6 mars au matin, la première édition du forum Stars in Africa dans la capitale kenyanne. Une réunion centrée sur l'emploi des jeunes. L'idée a été lancée à Abidjan en novembre dernier avec le partenariat du patronat français : créer des emplois, pour éviter de voir partir la jeunesse vers d'autres pays.

Le forum Stars in Africa se tient à iHub, le plus grand centre incubateur de Nairobi. En ouvrant le forum, le chef de l’Etat kényan a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à favoriser la création d’emplois, en faisant appel aux investisseurs publics et privés.

« Aidez-nous à créer des emplois pour endiguer la migration », a ainsi déclaré Uhuru Kenyatta, en s’adressant à la délégation du Medef, à l’Union européenne et au président de l’Organisation internationale des employeurs. Le numéro un kényan a dit croire en un partenariat gagnant-gagnant entre le Kenya et la France, entre l’Afrique et l’Europe.

Soutenir l'entrepreunariat

Un concours entre huit jeunes pousses est organisé ce mardi dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. Des prix seront décernés mercredi. Les start-up primées seront ensuite accompagnées, notamment avec des formations dans les finances, la comptabilité, la fiscalité, l’audit et les systèmes d’information.

Selon Léonard Cox, l’un des responsables du Medef et cheville ouvrière du forum, Stars in Africa se veut pratique. Les organisateurs travaillent à convaincre de grandes entreprises et de grandes institutions publiques à s’intéresser et à soutenir dans la durée l’entrepreneuriat de la jeunesse.