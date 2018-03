Il a été arrêté par l'agence nationale du renseignement (DSS). Tony Ezimakor est le chef du bureau de «The Daily Independent» à Abuja. On lui a demandé d'aller répondre aux questions des services. Ce qu'il a fait mercredi dernier, et depuis, il est en détention. Jusqu'à présent, personne ne nous a officiellement informés sur l'offense qu'il aurait commise et qui irait à l'encontre de la loi nigériane. D'après son employeur, il serait visé pour un article sur les lycéennes de Chibok que Tony a écrit et qui a été publié par son quotidien. On lui aurait demandé soit de révéler ses sources d'informations, ce qu'il a bien sûr refusé de faire en tant que journaliste, ou alors que le journal retire cette histoire de ses publications. Ce que le journal a également refusé de faire. D'après la loi nigériane, si quelqu'un n'est pas traduit devant la justice après 48h d'interrogatoire, sa détention devient illégale. C'est pour cette raison que nous demandons aux autorités et à l'agence des renseignements de le relâcher ou si besoin de le traduire en justice.