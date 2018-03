On nous avait dit que le jugement allait être prononcé le 2 février. Le 2 février, on nous dit que le jugement serait prononcé le 26 février. Le 26 février, on se présente et on le reporte au 12 mars. Aujourd’hui, on nous dit que le jugement a été rendu hier, sans la présence des prévenus, ni d’avocats ni de l’organisation. C’est incompréhensible.