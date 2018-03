Côte d’Ivoire: dépôt des listes des candidats de la majorité aux sénatoriales

Grande première en Côte d’Ivoire, les listes des candidats de la majorité présidentielle pour les prochaines élections sénatoriales ont été déposées, vendredi 9 mars. Un dépôt d’extrême justesse, puisque la date limite était justement ce vendredi.

Alors que les élections sénatoriales sont prévues depuis plus d’un an, c'est le dernier jour – pour ne pas dire à la dernière minute – que les listes des candidats de la majorité présidentielle ont été présentées.

Ces 33 listes, pour 31 régions et deux districts, n’ont pas été simples à concevoir, dit-on, notamment dans le Hambol, les districts d’Abidjan et de Yamoussoukro ou encore la région du Gbêkê. Mais les listes de deux candidats présentés sous les couleurs RHDP (majorité présidentielle) ont bien été soumises aux sages de la Commission électorale indépendante pour validation.

Ces candidats vont faire face à une dizaine de listes indépendantes. A l’issue du scrutin, prévu le 24 mars, le président Alassane Ouattara désignera 33 autres sénateurs de son propre choix, en plus des sénateurs élus par 70 000 grands électeurs, comme l'y autorise la constitution.

L’élection sénatoriale est boycottée par l'opposition, qui argue que cette commission est caduque et doit être renouvelée. Il n'est pas certain que leur requête soit entendue pour les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu, elles aussi, en 2018.