Sénégal: décès de Mouhamadou Mbodj, grande figure de la société civile

Au Sénégal, l’activiste Mouhamadou Mbodj est décédé dans la nuit de vendredi à ce samedi 10 mars, à Dakar, des suites d’une maladie, selon ses proches. Figure de la société civile sénégalaise, Mouhamadou Mbodj était le coordinateur du Forum civil, une organisation engagée dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au Sénégal, qu’il avait co-fondée, en 1993.

« C’est un homme obsédé par l’éthique et la transparence qui vient de disparaitre », confie le défenseur des droits de l’homme sénégalais, Alioune Tine.

Mouhamadou Mbodj avait co-fondé le Forum civil, en 1993, à Dakar, un organisme ayant pour but de veiller à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption au Sénégal. Dans ce cadre, il publiait d’ailleurs chaque année le rapport de Transparency international sur le Sénégal et dénonçait des marchés obtenus dans des conditions de gré à gré.

Outre la transparence dans les marchés publics, Mouhamadou Mbodj a mené bien d’autres combats au sein de la société civile sénégalaise comme la liberté de la presse, le droit des femmes ou encore les élections libres et transparentes, en 2000 par exemple, pour l’avènement de l’alternance ou en 2012. Il coordonnait alors un groupe d’action de la société civile lors de la mobilisation contre l’ancien président Abdoulaye Wade.

« Mouhamadou Mbodj restait mobilisé en permanence dans la lutte contre la corruption », explique l’avocat Assane Dioma Ndiaye, rappelant qu’il avait initié le premier jury populaire du Sénégal.

Plus récemment, Mouhamadou Mbodj avait protesté publiquement contre la libération de l’ancien ministre, Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite et gracié par le président Macky Sall, en juin 2016.