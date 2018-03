Elections générales en Sierra Leone: le décompte des bulletins se poursuit

En Sierra Leone les opérations de comptage et de centralisation des voix se poursuivent après les élections générales de mercredi 7 mars. Les premières tendances seront publiées une fois 25 % des résultats connus. Or, si dans le district de la capitale 75 % des voix étaient déjà comptées vendredi matin, le district de Kambia était toujours à 0 %. Les différentes missions d'observation saluent un scrutin qui s'est dans l'ensemble bien déroulé, malgré quelques irrégularités.

Crédible, équitable et transparente. Les trois qualificatifs figurent dans les rapports intermédiaires de la société civile, de la Cedao et de l'Union européenne, pour désigner les élections générales de Sierra Leone.

Jean Lambert, chef de mission pour l’UE, explique que « le déroulement du vote a été "bien" ou "très bien" par nos observateurs dans 95% des bureaux. Ils ont noté un peu plus sévèrement les opérations de dépouillement et de centralisation mais cela reste très bien dans 85% des bureaux observés ».

Certaines irrégularités constatées

Quelques incidents ont néanmoins été répertoriés, dont certains cas de violence devant les bureaux ou d'accès limité au dépouillement pour les observateurs. L'ONG Women situation room signale le « report » du scrutin dans sept centres de vote et déplore la publication de résultats partiels par les partis politiques.

Jean Lambert confirme avoir reçu « des rapports faisant état d'intimidations et de violences contre des candidats et des militants qui ont fait des blessés ». Au cours de de la campagne, l'impartialité de la police a également « été mise en doute et cela s'est vu particulièrement illustré le jour du vote, lorsque les forces de sécurité ont tenté d'accéder au siège du parti SLPP ».

Les réseaux sociaux, eux, fourmillent déjà de rumeurs. Selon l'ONG National Election Watch aucun des candidats n'aurait obtenu plus de 55 % des voix, ce qui entrainerait un second tour. « Soyez patients » répond la commission électorale, « les seuls résultats définitifs sont ceux que nous publierons ».